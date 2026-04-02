ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ: 'ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਝੁਕੇਗੀ, ਨਾ ਡਰੇਗੀ', ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : April 2, 2026 at 7:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, CRPF ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ AAD ON ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/rgfqvaMugV— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) April 2, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕੇਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗੀ।" ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | On blast outside Chandigarh BJP office, Union Minister Ravneet Singh Bittu says, “The law and order situation in Punjab is deteriorating. Yesterday, a grenade was thrown at the BJP office in Chandigarh. They even recorded the video and circulated it among the… pic.twitter.com/T64JSWUC4n— ANI (@ANI) April 2, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪਰਣੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਾਰ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਣੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh: On the explosion outside the Punjab BJP office in Chandigarh yesterday, Punjab Minister Harpal Singh Cheema says, " the bjp cannot handle chandigarh... there is no problem with law and order in punjab. hand over chandigarh to us; right now it is under bjp… pic.twitter.com/nWmRKokcr3— ANI (@ANI) April 2, 2026
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi: On Law & Order situation in Punjab, Punjab Congress President, Amarinder Singh Raja Warring says, " ... there is a deep conspiracy in punjab, aiming to divide people... chandigarh falls directly under the home minister, with the governor as administrator, making it… pic.twitter.com/QPyHZ96Ht9— ANI (@ANI) April 2, 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"