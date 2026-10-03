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ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ: ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਕਪਤਾਨ'

ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ 'ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ' ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਰੈਫ਼ਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

PARGAT SINGH PRESIDENT CONGRESS
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਕਪਤਾਨ' (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 3:42 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ 'ਫਾਊਲ ਗੇਮ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ' ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਕਪਤਾਨ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 'ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ 'ਡਿਫੈਂਸ' ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਾਰਚ 1965 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫੁੱਲ-ਬੈਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਦੀਆਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਅਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਅਟਲਾਂਟਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ 'ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ' ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।



ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ


ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਹੱਦ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।



ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਫ਼ਰ


ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਅਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈਟਰਿਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।



"ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੋਣ"


ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੋਣ ਹੈ।" ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਨਿਭਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Pargat Singh President Congress
ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (ETV BHARAT)


ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੱਟ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜੱਟ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"



"ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ"


ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਬਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕਮਿਟਲ ਯਾਨਿ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।


ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ' ਦੇ ਮਾਇਨੇ


ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 30-30 ਅਤੇ 40-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਡੈੱਡਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਝਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।


'ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ'


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਬਰ ਸੁਭਾਅ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।



ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ


ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਫੁੱਲ ਬੈਕ' ਡਿਫੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।



ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੰਜ਼
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ"। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ”।



AAP ਵੀ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ


ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।


ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ


ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ' ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਲੀਏਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਰੈਂਡ


ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ।

'ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ'

ਪਰ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 42% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।



ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਖਿਆ ਸੀ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ


ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ"।



ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ


ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਟਫੇਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।



ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ?


ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਧੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Pargat Singh President Congress
ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (ETV BHARAT)




ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ?


ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।' ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਲ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

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