ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਪਰ...

ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਪਰ...
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 6, 2026 at 8:50 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਰਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਕੇਕੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ।"- ਕੇਕੇ ਬਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
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