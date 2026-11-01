ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਠੋਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ !
ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 4:50 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 40 ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 40 ਚੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 45 ਆਗੂ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 40 ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 40 ਚੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਝੋਨਾ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੋੜਜੀਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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