‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ’, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਚ ਹਨ।

BJP Akali Dal alliance
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

December 1, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।

'ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।"

"2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਕੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ! ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ।"

Amarinder Singh Raja Warring
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼ (X @RajaBrar_INC)

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 2027 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2032 ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।

