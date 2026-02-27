ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
आज कोर्ट और जज साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।— AAP (@AamAadmiParty) February 27, 2026
इस लड़ाई में अभिषेक मनु सिंघवी जी समेत तमाम वकील साथियों और देश की जनता ने हमारा साथ दिया और जीत हासिल की, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
- @ArvindKejriwal जी, राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी… pic.twitter.com/Ajdj6F6Ld2
"ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ'
ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।" ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ।
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ:
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਜਾਂ "ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।'
पिछले 4 साल से ED-CBI का ग़लत इस्तेमाल करके एक फ़र्ज़ी शराब घोटाला बनाया गया था। आज कोर्ट को यह फ़ैसला करना था कि इस मामले में मुक़दमा चलाया जाए या नहीं।— AAP (@AamAadmiParty) February 27, 2026
आज कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कह दिया है कि यह इतना फ़र्ज़ी और टुच्चा केस है कि इसमें मुक़दमा तक नहीं चलाया जा सकता है।
-… pic.twitter.com/o2QVyYmQrj
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ:
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ 'ਚੋਰ' ਅਤੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਹਾਂ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਕੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ:
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਅਪਰਾਧੀ" ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देखा कि वो दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा सकते, उन्होंने केजरीवाल की ईमानदारी पर चोट करने के लिए षड्यंत्र रचा।— AAP (@AamAadmiParty) February 27, 2026
आज कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।
अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह… pic.twitter.com/ENkaFe2hwW
"ਮਹਾਰਾਲੀ" 1 ਮਾਰਚ :
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ - ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਓ" ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪੀੜਤ ਕਾਰਡ" ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ "ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।