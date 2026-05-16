ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Published : May 16, 2026 at 6:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖੜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਰੱਖੜਾ
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।"
"ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।"- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ
"ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ"
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਨ 16 ਮਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
'ਆਪ' ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
