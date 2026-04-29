AAP 'ਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੋਲੇ - "ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 29, 2026 at 9:00 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਚਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ AAP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
“ਹਰ 15 ਪਿੰਡ ਤੇ 15 ਵਾਰਡ ‘ਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ- ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਕੜ”
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੰਗਠਨਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੈਨ-ਟੂ-ਮੈਨ’ ਕਨੈਕਟ AAP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਧੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
"ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ”
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ AAP ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।"
“ਸਾਡੇ MLA ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ”
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ AAP ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ MLA ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ “ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗੱਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ- ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ AAP
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ AAP ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।