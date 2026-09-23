Interview: ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡਮੈਪ, ਕੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

Interview: ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡਮੈਪ, ਕੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ।
Published : September 23, 2026 at 9:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਲਾਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਟੈਂਡ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇਅ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"
ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕੌਣ ਹਨ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ?
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
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