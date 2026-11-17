ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ, ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ...
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ
Published : November 17, 2026 at 9:33 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ/ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Mansa, Punjab: Congress MP Charanjit Singh Channi says, "...A young man accompanying the yatra had died of a heart attack at Takht Sri Damdama Sahib. The deceased was reportedly from Chamkaur Sahib..." https://t.co/btrEaRhw0T— IANS (@ians_india) November 17, 2026
"ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਲਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"-ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ?
ਸਾਇਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ।"-ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ।"
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