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"ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ", ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਜੂ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

EAM S Jaishankar
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 7:20 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸਿਓਲ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਜੂ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।"

'ਏਜੰਡਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ'

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ-ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ UNCLOS (ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ।"

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੋਰਮ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।"

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JAISHANKAR AT SOUTH KOREA
GREATER WEAPONIZATION
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
EAM S JAISHANKAR

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