5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ...ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ, ਕੀ ਚੰਨੀ-ਬਘੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋੜੇਗੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 10, 2026 at 6:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ-ਵੜਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,,,,,
5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ?
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
• 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ) - ਦਿਨ 1: ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਾਤ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
• 7 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) - ਦਿਨ 2: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਥਨ
ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ (DCC) ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ 'ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ' ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ (ਚੰਨੀ ਕੈਂਪ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ।
• 8 ਜੁਲਾਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) - ਦਿਨ 3: ਵਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ "ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ" ਬਿਆਨ
ਬਘੇਲ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ NSUI ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ।
• 9 ਜੁਲਾਈ (ਵੀਰਵਾਰ) - ਦਿਨ 4: "ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ"
ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
• 10 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਅੱਜ) - ਦਿਨ 5: ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ
ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਨੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। “ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੌਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਨਰਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 'ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ' ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਘੇਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (Grassroot) 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ (10 ਜੁਲਾਈ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ (Groupism) ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਖੇਮਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁੱਟ (Group) ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ' ਬਣਾਈ ਸੀ) ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ" ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਦਾ ਪੱਖ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਬਗਾਵਤ' ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ (Unity) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ (ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।" ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ "ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ (ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ) ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ।" ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ (Negativity) ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ,ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ.ਐੱਮ. (CM) ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ।"