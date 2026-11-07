ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ? ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟੱਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ।
Published : November 7, 2026 at 12:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
In Punjab, it’s Congress versus AAP, fighting it out fair and square. So it is natural the two will come hard at each other. In all this, the BJP have nothing to fake smile about. All Opposition parties fighting the BJP know our roles. All good— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) November 7, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਸ਼ੇਈ CM ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਲ- ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇਈ CM @BhagwantMann ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਟਕੁਲੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। #DrugFreePunjab #CongressForPunjab— Punjab Congress (@INCPunjab) November 5, 2026
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ" ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। #DrugFreePunjab #CongressForPunjab— Punjab Congress (@INCPunjab) November 6, 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ'?" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ📷 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। https://t.co/PsJqJceKGT— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 6, 2026
INDIA bloc ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਫੁੱਟ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 28 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’? https://t.co/i2vbfIbdHh— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 4, 2026
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। - @AroraAmanSunam ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ https://t.co/jmG14gqKip— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 4, 2026