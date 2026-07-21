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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ

18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Controversy over bags with Chief Minister's photo in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ (@officeofssbadal)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 3:19 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Bhagwant Mann photo school bags
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ (@INCPunjab)

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
  • 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ
  • ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ “4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਦੇ ਪਰਚੇ
  • ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ PR ਲਈ?

ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ।"

Bhagwant Mann photo school bags
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ (@PargatSOfficial)

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਤੰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ - ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।"

Bhagwant Mann photo school bags
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ (@VijayIndrSingla)

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਧਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ 4 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਛਾਪਣਾ ਅਸਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਮੈਗਲੋਮੈਨਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰਾਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ₹42,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 200 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

Bhagwant Mann photo school bags
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ (@SukhpalKhaira)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ 4 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ! ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

Bhagwant Mann photo school bags
ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੋਸਟ (@HarsimratBadal_)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ - ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੌਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਲਿਫਾਫੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਬੈਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਗਲਾਸ, ਕੌਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਲਿਫਾਫੇ, ਪ੍ਰਸਾਦਿ... ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਬੈਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ," ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ"! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਰਫ ਰੰਗੀਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ PR ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਕੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, "ਫੋਟੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ?"

Bhagwant Mann photo school bags
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ (@KewalDhillonPB)

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੰਗੇ ਬੈਂਚ, ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ।"

TAGGED:

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