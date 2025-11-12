ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ NDA ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Published : November 12, 2025 at 1:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੁੱਲ 243 ਵਿੱਚੋਂ 133 ਤੋਂ 167 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 70-90 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 122 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਸੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
'14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ'
ਅਸੀਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ 61 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਲਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।" ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
'ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ'
ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਵੀਆਈਪੀ, ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਕੁਟੁੰਬਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਲ੍ਹਾਵਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਕ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।"