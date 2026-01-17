ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : January 17, 2026 at 1:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
'ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜਾਂ'
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਾਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।'
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। -ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
'ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।'
ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਆਪ ਆਗੂ
'ਕਾਂਗਰਸ ਭੁੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸ਼ਾਇਦ ਵੜਿੰਗ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।'
'ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ'
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ, ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ'
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ'।
ਕੀ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
'ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਏ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।'
'ਮਾਘੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ'
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।