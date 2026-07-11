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Channi Vs Warring: ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਸਾਂਸਦ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Punjab Congress
ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 4:45 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਬਘੇਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਅੱਡੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੜਿੰਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਘੇਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ।

ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਬਘੇਲ

ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

'ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ'

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਘੇਲ ਸਾਬ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਕਰੀਬ 92 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।"- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਂਸਦ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ 'ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 'ਝਾੜੂ' ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ "ਨਾਰਾਜ਼" ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਘੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 'CM ਫੇਸ' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼
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ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ
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