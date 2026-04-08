ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ...

ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ...

ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ...

Dr Dharamvir Gandhi statement for the AAP party
ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 6:02 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।"

"ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ"

ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਇਸੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ"

ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ ਬੰਦੇ ਹਨ।"

"ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।" - ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

"ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ"

ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

