"ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ, ਤਾਂ CM ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?", ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Punjab Vidhan Sabha
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ

ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਮਤਾ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਨੁਸ਼ਆਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ (quote) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

