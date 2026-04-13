‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪਰ’, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ?

‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪਰ’, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ?
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ।
Published : April 13, 2026 at 8:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਹਨ।
BNS ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ (slow down) ਕੀਤਾ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ 95-96 ਗੂੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 95-96 ਗੂੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਫਜ਼ਾ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
'ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।