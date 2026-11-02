ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਆਗੂ ਛੱਡਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
Published : November 2, 2026 at 6:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਦਕਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ।
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ'
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#WATCH | Chandigarh: On AAP MLAs joining the BJP, Punjab Congress Working President Raj Kumar Verka says, “I feel the Aam Aadmi Party's ship is sinking, and people are jumping off and running away. Looking at the party's current situation, things are going to get worse because the people of Punjab want to show them a mirror. They want to ask how the AAP government looted Punjab, pushed the state towards gangsterism and drove its people into drug addiction... We have received a list of 35 to 40 people who are likely to leave AAP. Many others are also contacting the Congress and expressing their desire to join us. But we already have candidates who can win elections, and we will not simply collect political rejects...”— ANI (@ANI) November 2, 2026
'ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕੂੜਾ'
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"
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