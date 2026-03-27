ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 'ਆਪ' MLA 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- 1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਵੱਡੇ ਗਬਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Sukhpal Singh Khaira)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 6:07 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੋਏ 1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।


ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ M/s ਰਣਜੀਤ ਟਾਇਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਿਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਿਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡੋਂਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਮਈ 2024, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਲੇਬਰ ਡੇ) ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।'

“ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ”

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Tarunpreet Singh Sond)

5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?

