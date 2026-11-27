ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੁੱਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ? ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵੱਲ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਈ ਆਗੂ !
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
Published : November 27, 2026 at 8:04 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 'ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ 'ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ' ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਲਝੇ ਕਾਂਗਰਸੀ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧੜੇਬਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਵੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।"
ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੰਨਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ।"
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