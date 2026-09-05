ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਸਾਮ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 5, 2026 at 8:53 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲੈਣਗੇ। ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਸਾਮ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ, ਸਿਰੀਵੇਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਮੋਹਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
Congress President has appointed new AICC General Secretaries and state in-charges with immediate effect. Bhupesh Baghel will oversee Assam, Randeep Singh Surjewala Gujarat and Karnataka, and Sachin Pilot Punjab. Sukhdeo Bhagat, Sirivella Prasad and P.V. Mohan will handle… pic.twitter.com/aOIJQPl77S— IANS (@ians_india) September 5, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਧੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦਰ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ'
ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ'
A warm welcome to Shri Sachin Pilot Ji on his appointment as General Secretary In-charge of Punjab Congress.— Charanjit Singh Channi (@CHARANJITCHANNI) September 5, 2026
Heartfelt thanks to the Congress Party High Command for this important decision
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ @SachinPilot
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬਾਰੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਚਿਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਸਤੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਰਮਾ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ, ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ B.A., IMT ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Wharton ਸਕੂਲ ਤੋਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBC ਅਤੇ General Motors 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ 2018 ਤੋਂ ਟੋਂਕ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਾਇਲਟ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ।