ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਬਨਾਮ ਕੜਵਲ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ? ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ?
ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੜਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 9, 2026 at 3:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੁਟਬਾਜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਫਾੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ।
ਆਤਮ ਨਗਰ ਸੀਟ
ਦਰਅਸਲ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸਾਲ 2012 ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 44,601 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਮਹਿਜ਼ 28,247 ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਿਪ (ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12,720 ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, 9447 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ 7120 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੜਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਆਤਮ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
"ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2022 ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੜਵਲ) ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"
ਕੜਵਲ-ਸਿਮਰਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ।"
ਮੈਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝੱਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਯਾਰ... ਮਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
- ਕਮਤਜੀਤ ਕੜਵਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
"ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ"
ਕੜਵਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।" ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਬੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ-ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੜਵਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ 'ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੜਵਲ ਦੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੜਵਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2027 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।" ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।" ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।"
ਕੜਵਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੜਵਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"