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ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: CM ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

CM Mann Viral Video
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ (File Photos)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 8:14 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰੋ'

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ: ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ — ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ— AAP ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ - ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ।"

'ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ'

ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪਹਿਲਾਂ AI, ਫਿਰ ਹਮਸ਼ਕਲ, ਹੁਣ ਮਾਸਕ … ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ?"

ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।"

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ: ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।"

'ਲੈਬ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਮਾਸਕ" ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 1141 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੇਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ "ਮਾਸਕ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿਓ।"

ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1,191 ਫਰੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ?... ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਣਗੇ।"

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CM VIRAL VIDEO CONTROVERSY
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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ
CM MANN VIRAL VIDEO

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