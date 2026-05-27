ETV Bharat / politics

'ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਰੇਹੜਿਆਂ 'ਤੇ', ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Bhagwant Mann vs Raja Warring
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ (Etv Bharat And @BhagwantMann)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 27, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ.. ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਰੇਹੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ… ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ.."

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ… ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾ-ਮ-ਖਾਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਗਏ… ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਗਏ… ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਧੂਰੀ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਗਏ… ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਨ ਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਏ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।"

TAGGED:

RAJA WARRING VIRAL VIDEO
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
CONGRESS MP RAJA WARRING
BHAGWANT MANN VS RAJA WARRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.