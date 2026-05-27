'ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਰੇਹੜਿਆਂ 'ਤੇ', ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਤੰਜ
Published : May 27, 2026 at 1:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਤੰਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ.. ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਰੇਹੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ… ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ.."
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 27, 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ… ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾ-ਮ-ਖਾਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਗਏ… ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਗਏ… ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਧੂਰੀ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਗਏ… ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਨ ਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਏ।"
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) May 27, 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।"