ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ, ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ !

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ, ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ !
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 9, 2026 at 7:23 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦ ਪਿਆਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ ਸਕਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀਐਮ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਜੇ ਰੱਥ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜੇ ਰੱਥ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।"