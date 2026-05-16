ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ? PM ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
Published : May 16, 2026 at 6:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੀਡਰਲੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ SIR ਬਾਰੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ
👉🏻 ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
👉🏻 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ… pic.twitter.com/071oV2OXWy
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਆਈਆਰ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਐਸਆਈਆਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
👉 ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
👉 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ
ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਕ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ 14,15,16 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।