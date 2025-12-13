ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ
Published : December 13, 2025 at 1:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2833 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 340 'ਆਪ', 3 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ..... महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/zZ4Mn6jZIJ— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 13, 2025
‘ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਆਦਾ ਛਪਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
‘ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੰਮ’
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨੀਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 600 ਯੂਨੀਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨੀਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੋਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਿਲਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
