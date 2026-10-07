ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ED ਤੇ CBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ Passion ਹੈ, Profession ਨਹੀਂ।"
Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 30, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ CBI ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ! 🔸 7-8 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਰੇਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 🔸 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ 🔸 CBI ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ - @BhagwantMann ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ https://t.co/cUHx0hXvpv— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 7, 2026
"ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ED ਤੇ CBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ"
ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਾਲੀਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ CBI ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ! 7-8 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਰੇਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ED ਤੇ CBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ Passion ਹੈ, Profession ਨਹੀਂ।"
ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। -CM @BhagwantMann https://t.co/NM6ASyI149— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 7, 2026
"ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
🔸 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ED ਤੇ CBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ! 🔸 ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ 🔸 ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ Passion ਹੈ, Profession ਨਹੀਂ - @BhagwantMann ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 7, 2026
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।