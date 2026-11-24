ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਠੱਗਜੋੜ ਹੈ... ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 6:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਠੱਗਜੋੜ ਆਖਿਆ ਹੈ।
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਆਪਸ 'ਚ 'ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ' ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ——— अहम मुद्दे पर चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/ZrEhlwQaEd— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 24, 2026
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਹੈ... ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ... 20 ਸਾਲ ਆਪਸ 'ਚ 'ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ' ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ... ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ... ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ... ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ... ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ...— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 24, 2026
"ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
"ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ"
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 325 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
"ਗਠਜੋੜ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕਠੇ"
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2002 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।"
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
Rupnagar, Punjab: On BJP-SAD alliance, Congress MP Charanjit Singh Channi says, "In Punjab, it is a team of people rejected by the Congress party and the public. And the Akali Dal is a team of those rejected by the Sikh community- those who repeatedly committed deceit and hatched conspiracies against the Sikh community, even got sacrilege committed, and spread drugs. So this alliance is a mismatch. It is very dangerous for Punjab. It is just as dangerous as the mutual coordination between Kejriwal and Bhagwant Mann. Punjab needs people who can stand, die, and fight for Punjab. None of them are like that. Earlier, who stopped Amit Shah from making Punjab drug-free? Drones come every day. Go to the border—a line of drones keeps coming..."— IANS (@ians_india) November 24, 2026
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ—ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ..."
VIDEO | On BJP-SAD alliance for Punjab Polls, Punjab LoP Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) says, "This alliance has been formed for the convenience of both parties because the people of Punjab have rejected them. Neither the Akali Dal nor the BJP was able to regain its political ground in Punjab. So, the two have come together in an attempt to find a political foothold. I had said this earlier, and I am saying it again today: 0 + 0 = 0. Mr. Badal, by joining hands with others and trying to pursue political gains through this alliance, you have gained nothing in the past, and you will gain nothing now either. The Akali Dal was a regional party with its own political aspirations and a legacy rooted in the Panth. By abandoning that identity and surrendering your entire political agenda at the feet of Delhi, you gained nothing earlier, and you will gain nothing now either, Mr. Badal." #BJPSADalliance— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: 0 + 0 = 0। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ।"
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