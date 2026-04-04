ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਕਲੀ, ਸੁਣ ਲਓ
ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
Published : April 4, 2026 at 7:09 PM IST
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼!
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CM @BhagwantMann ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ₹83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ pic.twitter.com/Revpp1bgYI
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ !!
CM @BhagwantMann ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
👉🏻 ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
👉🏻 ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
👉🏻 ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ pic.twitter.com/LhN4SM7qtt
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। 47 Km ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। pic.twitter.com/LppKZcasZN— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 4, 2026
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਕਲੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਿੱਕਲੀ ਰਾਹੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ!
CM @BhagwantMann ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦੱਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
🔹 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੜਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
🔹 ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ pic.twitter.com/HOqd4FnXLN
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਓਵਰਕੋਟ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
" ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ"
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ cm @BhagwantMann ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ
🔹 ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
🔹 ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ… pic.twitter.com/C3OKiqwJke
ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ CM @BhagwantMann ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ!
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਵੰਡ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ pic.twitter.com/SXf2rgriah
30 ਦਿਨ ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ "30 ਦਿਨ ਤਕਸੀਮ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ!
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 22% ਤੋਂ 78% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ… pic.twitter.com/VK60QXSU8x
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲ ਸੜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ।
-CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਭੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਬਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।