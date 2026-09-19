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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਟੂੰ-ਟੂੰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ।

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ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਪੇਂਨ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 4:25 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ'

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਂਫਲਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਟੂੰ-ਟੂੰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਟੂੰ-ਟੂੰ, ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਵਾਅਦਾ ₹1,000 ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ₹1,500 ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ"

"ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ

'ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।'

"ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਦਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ

'ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲੋਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਲੋਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।'

"ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ! ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ 3 ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ

'ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ'

ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ, ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।



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