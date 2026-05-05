'ਪੰਜਾਬ ਰੋਕੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ', ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

'ਪੰਜਾਬ ਰੋਕੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ', ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
Published : May 5, 2026 at 4:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੱਗੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚੰਗੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 5, 2026
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ CM @BhagwantMann ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਲਵਿਦਾ'
👉🏻 'ਆਪ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
👉🏻 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ… pic.twitter.com/9nO8ROszjp
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਂਨ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ...ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓ ਛੁੱਟਿਆ ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ,ਲੱਗੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚੰਗੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ!"
'ਆਪ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਧ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਜ਼ਸਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 5, 2026
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/knkjAPBt1e
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 44,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 9,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ 6,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ?— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 5, 2026
ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ CM @BhagwantMann ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
👉🏻 ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
👉🏻 ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ… pic.twitter.com/HHClTO6cLA
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ !— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 5, 2026
ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਆਪ' ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ @ArvindKejriwal ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
👉 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲ਼ੀ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
👉 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ… pic.twitter.com/v1xnopCal3
'ਪੰਜਾਬ ਰੋਕੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ'
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਸੰਕਟ ਚ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਤੰਤਰ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 5, 2026
ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ @ArvindKejriwal ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
👉🏻 ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ 2027 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
👉🏻 ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ… pic.twitter.com/AEa8G4QElC
'ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ'
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਫਤਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ
- Online Punjab Census: 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਲਾਈਵ ਜਨਗਣਨਾ ?
- CM Mann With MLAs: "ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ..." ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ