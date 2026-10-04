ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ? ਕਿਹਾ- 'ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਓ ਜਾਂਦੇ', ਮੱਚ ਗਈ ਖਲਬਲੀ !

ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ? ਕਿਹਾ- 'ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਓ ਜਾਂਦੇ', ਮੱਚ ਗਈ ਖਲਬਲੀ !
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਚੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 3:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚਰਚਾ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਿਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਭਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕਸਿਆ ਤੰਜ ?
ਰਿਦਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਓ ਜਾਂਦੇ...” ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂੂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬਘੇਲ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਰਹੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ
ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਿਦਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸੇ ਗਏ ਤੰਜ ਨੂੰ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਦਮਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਰਿਦਮਜੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।