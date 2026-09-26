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ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ 'ਕੈਪਟਨ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਜਾਣੋ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।

Captain amarinder singh
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (FILE)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 10:32 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ!

"ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਿਤਾਏ"

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਾਂ।"

ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਸਮਟ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। -ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

"ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿਓ"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ' (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

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AMARINDER SINGH UPSET IN BJP
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