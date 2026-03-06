ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
Published : March 6, 2026 at 6:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
'ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ'
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਪਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ" ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 6, 2026
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @AAPHarbhajan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ pic.twitter.com/eEwixs8DZc
"ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।"-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
'ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਬਾਜਵਾ'
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 6, 2026
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ
ਵਿਧਾਇਕ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/V9s8KQGyPg
'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ'
ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਘ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਸ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 6, 2026
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੁੱਸਾ pic.twitter.com/mGpxsGLAzX
'ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
CM @BhagwantMann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਫਣ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ… pic.twitter.com/eoBsGxzcv4— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 6, 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ'।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮਟੀਰੀਅਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'