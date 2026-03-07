ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
Published : March 7, 2026 at 6:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖਵ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
'ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਖੁਦ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।'