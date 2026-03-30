ਭਜਾਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਭਜਾਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
Published : March 30, 2026 at 11:42 AM IST
ਪਟਨਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਰਾਵਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਰਾਵਗੀ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਬੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026
जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD
ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਬੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2006 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਨਬੀਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'
"ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" - ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੈਂ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗਾ।'
14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।