ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ।
Published : October 23, 2026 at 6:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ"
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ! ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ "ਆਪ-ਦਾ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ! ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ "ਆਪ-ਦਾ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੀਐਲਓ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। #PunjabVidhanSabhaSession #BhagwantMann #AAPPunjab #ParvinderSinghJhota #BJPPunjab— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) October 23, 2026
"ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ?"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਐਸਆਈਆਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।"
ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। भगवंत मान जी, एसआईआर (SIR) पर विधानसभा में आपका भाषण सुनकर आप पर तरस ही खाया जा सकता है। पंजाब में एसआईआर आपके डिप्टी कमिश्नरों और एसडीएम ने ही किया है। अगर आपके अफसरों ने कुछ गलत किया था, तो आपके नेता चुनाव आयुक्त के पास सब ठीक बताकर क्यों आए ? अगर कुछ गलत हुआ है, तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति सामने लाइए, जो पंजाब का स्थायी निवासी हो और उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया हो। या फिर आज भी आपने अपने दिल्ली वाले आका की ओर से भेजा गया भाषण ही पढ़ दिया ?— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 23, 2026
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ
- ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"
- ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਕਮੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ