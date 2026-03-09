ETV Bharat / politics

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ", ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ।

Sunil Jakhar target on raja warring
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ"... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 9:28 AM IST

4 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ, ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣਗੇ?

- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੋਗਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।'

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਜਪਾ'

ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਖੜ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5-7 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜਤੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ।"

ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਬਾਲ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਧ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਖਦਸ਼ੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।

