ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 39 ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
Published : September 29, 2026 at 5:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) September 29, 2026
ਹੁਣ ਫੇਰ ਓਦੋਂ ਬੋਲੇਂਗਾ
ਜਦੋਂ ਆਣ ਧੌਣਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਗੇ
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ@BJP4Punjab @BJP4India pic.twitter.com/7HQJ19gDnF
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'
#WATCH | Chandigarh: Former Punjab BJP President Sunil Jakhar reaches Circuit House near ministers' flats amid heavy police deployment.— ANI (@ANI) September 29, 2026
He says, " let's see how much muscle power they have. i have a confirmed reservation; how can they stop me? i booked it 2 days in advance." pic.twitter.com/E0tA24YMeE
ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 961 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। pic.twitter.com/M8xVAWt6RI— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) September 29, 2026
ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ
ਸੈਕਟਰ-39 ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।