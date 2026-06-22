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"ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ", ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ।

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ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ... (Courtesy: X-@NitinNabin)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 12:14 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਰਹੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ (ETV Bharat)

"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ"

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ।"

"ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ..."

"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ (ਭਾਜਪਾ) ਵਾਲੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ? ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਸਾ ਛੱਡਦਾ ? ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ।" - ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ

"ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ..."

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ।"

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤੇ..."

ਜੋਹਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

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NITIN NABIN MET SARDARA SINGH JOHAL
PUNJAB AGRICULTURE AND DEBT
BJP LEADER NITIN NABIN IN PUNJAB
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