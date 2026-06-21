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ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗਰਜੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਕਿਹਾ- 'ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ', ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ !

ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।

BJP Ludhiana rally
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਜੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 8:32 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ,ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (ETV BHARAT)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।"

ਨਿਤਿਬ ਨਵੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ"- ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।"

ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿੜ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।"

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