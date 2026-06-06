ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਰਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : June 6, 2026 at 6:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਭੋਪਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
बाबा महाकाल के पावन आशीर्वाद से आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) June 6, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार, जिनके विश्वास और… pic.twitter.com/Rs2uqMwSs1
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।- ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुघ ने कहा, " यह पार्टी का आदेश है और हम कार्यकर्ता के रूप में उसे पूरा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है..." pic.twitter.com/esp8vBctNj— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 6, 2026
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।"
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਠਨਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵਿਸਥਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਰਜੀਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ
ਚੁੱਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।