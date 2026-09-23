ਭਾਜਪਾ ਨੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : September 23, 2026 at 3:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ ਨੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਨੈ ਸਹਸ੍ਰਬੁੱਧੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਮਯਾਂਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਯੂਪੀ (UP) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਮੇਧਾ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਜਯੰਤ 'ਜੈ' ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਦਾਨੰਦ ਤਾਨਾਵਡੇ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Bharatiya Janata Party appoints party in-charges and co-incharges for various States and UTs pic.twitter.com/TjLweCdVmI— ANI (@ANI) September 23, 2026
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਸੁਨੀਲ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਜਦੀਪ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ, ਡੀ. ਪੁਰੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਈ, ਸੁਨੀਲ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ, ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਜੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਜੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੀਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਾਸਮ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।