'ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ '84 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੈਂਡ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ, 'ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ?'
Published : August 21, 2026 at 5:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | On the demise of Sajjan Kumar, former Member of Parliament and leader of the Indian National Congress,Congress MP Deepender Hooda says, "Today, the country’s political landscape has suffered an irreparable loss... He is cited as a role model nationwide..."… pic.twitter.com/hxcrmFruYB— ANI (@ANI) August 20, 2026
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?"
#WATCH | Chandigarh: SAD leader Bikram Singh Majithia says, " ... congress should clarify its position. if its leaders attend sajjan kumar’s funeral, that would reveal the party’s true face. if punjab congress leaders disagree, will they boycott sajjan kumar’s last rites? do they… pic.twitter.com/rSEc4Wp4GK— ANI (@ANI) August 21, 2026
"ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ—ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ—ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸਨ... ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ..."
Delhi: BJP MP Tarun Chugh says, " the congress party still has the mindset of giving shelter to and protecting murderers. in 1984, those people who had turned the lives of innocent people into a living hell- congress workers and leaders of the gandhi-nehru family- were removing… pic.twitter.com/nvZZFCqexU— IANS (@ians_india) August 21, 2026
"ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ"
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।"
VIDEO | Delhi: Senior advocate HS Phoolka on demise of former Congress MP Sajjan Kumar, says, " the congress party has still not changed. even today, people like sajjan kumar are considered role models by them. sajjan kumar was protected despite victims filing numerous affidavits… pic.twitter.com/cy44rKnttE— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
1984 ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਵਿਕਟਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਹਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਸਨ... ਅਸੀਂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।"
Ludhiana, Punjab: Reacting to Congress MP Deepender Hooda's remark on the death of former Congress MP and 1984 anti-Sikh riots convict Sajjan Kumar, President of the 1984 Anti-Sikh Riots Victim Welfare Society, Surjit Singh says, " deepender hooda, who is also a senior congress… pic.twitter.com/j1nhsEOuAe— IANS (@ians_india) August 21, 2026
"ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾਂ"
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।"
Chandigarh: On the death of former Congress MP and 1984 anti-Sikh riots convict Sajjan Kumar, Congress leader Pawan Kumar Bansal says, " i don't have to comment on what others have said. i have worked with him in parliament, and i am also very saddened by the news of his death. i… pic.twitter.com/7HCUD6WVRu— IANS (@ians_india) August 21, 2026
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