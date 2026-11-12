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ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ!

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

PCS Recruitment Controversy
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2026 at 10:30 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।


ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੀ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। PCS ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।"



ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ PCS Mains ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ PCS ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।"



ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, "ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"


ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।"

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