ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ!
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
Published : November 12, 2026 at 10:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
👉 Harbhajan Singh ETO ji, clarify your position! 👉 Is your son, Harshjit Singh, named in the PCS selection list? Please clear the air. 👉 Amid widespread allegations of irregularities, the candidates' demand for a CBI probe is gaining ground. 👉 हरभजन सिंह ETO जी, स्पष्टीकरण दीजिए! 👉 PCS भर्ती को लेकर चर्चा है, उसमें आपके बेटे हरशजीत सिंह का नाम है या नहीं, अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए? 👉 बच्चों की CBI जांच की मांग सही है क्योंकि इसमें भारी गड़बड़ियों की चर्चा ज़ोरों पर है। 👉 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੀ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ! 👉PCS ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ? 👉ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ' ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। @AAPHarbhajan @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india @news24tvchannel— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) November 11, 2026
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੀ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। PCS ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ: 👉🏻ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ PCS Mains ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ? ਅਤੇ 👉🏻 ਜੇਕਰ PCS ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। …. 👉🏻Bikramjit Singh Majithia Ji, Thank you for asking me to clarify the PCS recruitment matter. I will certainly provide clarification. First, please clarify this: 👉🏻If my son, Harshjit Singh, has passed the PCS Mains exam, what will your stand be? 👉🏻And what will you say if his name does not appear in the PCS Mains list? I look forward to your answer…! The rest we will continue to meet in public life with our ethics and morals. God bless. ….. 👉🏻 बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी, PCS भर्ती के मामले में स्पष्टीकरण मांगने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस संबंध में अपना पक्ष अवश्य स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले, कृपया आप यह स्पष्ट करें: 👉🏻अगर मेरा बेटा हर्षजीत सिंह PCS Mains एग्जाम पास कर लेता है, तो आपका क्या स्टैंड होगा? और 👉🏻 और यदि PCS मेन्स की सूची में उसका नाम नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। इस बीच, हम अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सार्वजनिक जीवन में मिलते रहेंगे। ईश्वर कृपा बनाए रखें।— Harbhajan Singh ETO (@AAPHarbhajan) November 12, 2026
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ PCS Mains ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ PCS ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।"
Chandigarh: On Shiromani Akali Dal(SAD) senior leader Bikram Singh Majithia, Aam Aadmi Party (AAP) Punjab General Secretary Baltej Singh Pannu says, "Whether it turns out to be ETO Sahib's son, what will his reaction be after that, and if it isn't him, what will his reaction be then? First, let him clarify this now; ETO Sahib will give a clarification regarding this later. Now the ball is in Bikram Singh Majithia's court..''— IANS (@ians_india) November 12, 2026
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, "ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
👉 Mr ETO, your answer says it all. 👉 Anyway, what are your views on the concerns being raised by gold and silver medalists, who are protesting? 👉 ईटीओ साहिब, आपका जवाब ही सब कुछ कह गया। 👉 वैसे, धरने पर बैठे गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्टों के सवालों पर आपका क्या विचार है? 👉 ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। 👉 ਵੈਸੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? @AAPHarbhajan @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india @news24tvchannel— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) November 12, 2026
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।"
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