ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਂਕੜਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 2001 ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਂਕੜਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 2001 ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ SC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
Published : June 9, 2026 at 8:02 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਐੱਸ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ (RLM) ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
- 20 ਨਵੰਬਰ 2025: ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
- 7 ਮਈ 2026: ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- 19 ਮਈ 2026: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164(4) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164(4) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
#BREAKING: A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Supreme Court of India challenging the reappointment of Bihar Panchayati Raj Minister Deepak Prakash. The petition argues that a non-legislator cannot be reappointed after six months under Article 164(4). It… pic.twitter.com/7jIHF2ojmv— IANS (@ians_india) June 8, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2001 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ 17 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 164(4) ਕੋਈ "ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ" (enabling provision) ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (disqualification and restriction) ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨਿ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਆਇਤ (one-time constitutional concession) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 19 ਮਈ 2026 ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (automatically) ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ "one-time slot" ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।- ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।"
'ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਫਾਇਦਾ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ 1997 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 109 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।"
ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ
ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਹੱਦ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਧਾਪੁਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ 2016 ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਐਮ. ਅੱਪਾਵੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਇਨਬਾਦੁਰਾਈ ਦੀ 2016 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਾਵੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੰਢਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"